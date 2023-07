Médico enumera os alimentos que não devia incluir na lista de compras

Recentemente, o Dr. Will Cole, médico e especialista em nutrição, identificou certos alimentos que não devem fazer parte de uma alimentação saudável. Em um episódio do podcast "Diary of a CEO", ele enumerou alguns alimentos que (quase) todo mundo consome, mas que não deveria.

Grãos que contêm glúten

Os grãos que entram nessa lista são geralmente altamente processados. O Dr. Cole explica: "Acredito que o tipo de trigo mais comum que muitas pessoas consomem está desencadeando altos níveis de inflamação".

Óleos de sementes industriais

Isso inclui óleos feitos a partir de canola, vegetais e soja. Segundo o médico, "essas coisas não são inerentemente ruins, mas são consumidas em excesso. Precisamos de equilíbrio saudável entre os ômegas 3, 6 e 9". Ele afirma especificamente que "as pessoas não estão consumindo ômega 3 suficiente em suas dietas e estão consumindo em excesso o ômega 9 presente em fontes como óleos industriais".

Laticínios "convencionais"

O especialista usa o termo "convencionais" para se referir aos produtos normalmente disponíveis em grandes supermercados. Ele explica que é melhor procurar a caseína beta A2 no leite, "o subtipo de caseína que teria sido consumido pelos humanos durante milhares de anos". Atualmente, devido ao cruzamento de vacas, a maior parte da caseína é beta A1, que demonstrou ser mais inflamatória.

O Dr. Cole também menciona que os produtos lácteos fermentados, como queijos azuis, kefirs e iogurtes, são mais fáceis de digerir e oferecem inúmeras vantagens para a saúde intestinal. Portanto, estar ciente desses alimentos e fazer escolhas mais saudáveis pode contribuir para uma dieta mais equilibrada e benéfica para o corpo.

