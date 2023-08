Hábitos fáceis de incluir no dia a dia e que ajudam a emagrecer

Não existem fórmulas "milagrosas" que permitam um emagrecimento rápido e significativo. No entanto, há alguns hábitos simples que podem contribuir para esse objetivo. Se ainda está cético, é hora de começar a adotar algumas das recomendações feitas por especialistas no Mirror.

Refrigere os carboidratos

Deixe a comida esfriar um pouco antes de comer. De acordo com Nick Mitchell, personal trainer, os carboidratos frios têm um índice glicêmico mais baixo, o que pode auxiliar no processo de emagrecimento.

Durma sem roupas

Conforme uma pesquisa do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, citada no jornal, dormir nu ajuda a diminuir a temperatura corporal, o que pode acelerar o metabolismo e aumentar a queima de calorias.

Não pule refeições

Nick explica que pular refeições ou comer pequenas porções não favorece a perda de peso. Por quê? "Decisões alimentares ruins são frequentemente tomadas quando estamos famintos. E essas escolhas inadequadas levam ao ganho de peso."

Evite odores de alimentos

Cheiros de alimentos podem estimular o apetite e aumentar a fome. Abbas Kanani, da Chemist Click Online Pharmacy, também afirma que quando "sentimos aromas agradáveis de alimentos, isso pode desencadear a liberação de saliva e enzimas digestivas em antecipação à refeição". Além disso, "o aroma pode ativar os centros de recompensa no cérebro", aumentando o interesse em consumir o alimento e levando ao ganho de peso.

Escove os dentes

Escovar os dentes ou mascar um chiclete pode suprimir os desejos, explica Nick. A hortelã faz com que associe "o sabor à escovação dos dentes, geralmente feita no final do dia, o que reduz o desejo de comer".

Coma devagar

São necessários cerca de 20 minutos para que o cérebro registre que você já comeu o suficiente. Portanto, "comer devagar permite que esses sinais cheguem ao cérebro, evitando excessos. Mastigar devagar também quebra os alimentos em pedaços menores, facilitando a digestão e a absorção de nutrientes", acrescenta Abbas Kanani.

Use fragrâncias de baunilha

Pesquisadores do St George's Hospital, em Londres, descobriram que o aroma de baunilha pode reduzir o apetite por alimentos e bebidas doces.

Troque de mãos

Segurar os talheres com a mão não dominante pode diminuir a velocidade da refeição. Isso promove uma maior atenção aos movimentos durante a refeição, ajudando a evitar excessos.

Engane o cérebro

Estudos indicam que a cor azul pode atuar como supressora do apetite. Isso significa que usar pratos, talheres e sousplats azuis pode enganar o cérebro, como aconselha o nutricionista Daniel Herman. Usar pratos menores do que o habitual também ajuda.

