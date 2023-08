Você ousaria ir até a Porta do Inferno? - Turistas de aventura estão ansiosos para saber se o novo presidente do Turquemenistão (ou Turcomenistão) cumprirá a ameaça de seu antecessor de extinguir a maior atração turística do país, a Cratera de Darvaza, mais conhecida por seu apelido diabólico "Porta do Inferno". Em chamas desde o início dos anos 1970, esse caldeirão flamejante de metano é um dos fenômenos mais estranhos causados pelo homem no mundo. Brilhando como um inferno e despejando enxofre, a relação da cratera com o diabo é assustadoramente tangível. Mas será que o sumidouro de Satanás está prestes a ser exorcizado do mapa? Clique e descubra se você teria coragem de ir até a Porta do Inferno.

