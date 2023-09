Coisas que não deve fazer quando encontrar manchas de suor na roupa

Ninguém aprecia encontrar manchas de suor em suas roupas, e infelizmente, isso pode causar muita frustração. No entanto, existem diversos truques que podem ajudar a lidar com esse problema. Além disso, é importante evitar certos erros que podem agravar a situação. Para tornar sua vida mais fácil, especialistas em limpeza compartilharam algumas dicas no site de Martha Stewart.

Aqui estão algumas coisas que você definitivamente não deve fazer ao encontrar manchas de suor em suas roupas:

Evite o uso de água sanitária com cloro. Segundo Jennifer Parnell, cofundadora da Humble Suds, uma linha de produtos de limpeza não tóxicos e artigos para a casa, "A água sanitária com cloro reage ao suor criando uma tonalidade amarelada".

Não coloque roupas manchadas de suor diretamente no cesto de roupa suja. Trate a mancha imediatamente, pois, como Parnell acrescenta, "Quanto mais cedo você tratar, mais fácil será."

Evite tentar remover as manchas em casa, especialmente em tecidos delicados. Nesse caso, peça ajuda a um profissional, conforme aconselha Katie Dills, vice-presidente sênior da The Cleaning Authority.

Não seque as peças de vestuário que ainda estejam manchadas após a lavagem na máquina. Se a mancha persistir, repita o tratamento. Isso porque, como explica Parnell, "A secagem fixa a mancha, tornando-a mais difícil de remover."

