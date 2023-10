Como pilotar um avião em caso de emergência (e sair vivo para contar a história) - No início de maio de 2022, um passageiro chamado Darren Harrison teve que pilotar a aeronave em que viajava depois que o piloto perdeu a consciência. Ele pousou com sucesso após seguir procedimentos de "talk-down", um conjunto de passo a passo emitido por um controlador de tráfego aéreo e um instrutor de voo no chão. E este não foi o único exemplo de tal cenário. A CNN, por exemplo, já noticiou pelo menos três outras ocasiões em que os passageiros foram colocados em situações de vida ou morte nas quais a única escolha era assumirem os controles para pousarem o avião. Mas o que envolve as instruções dadas para leigos numa hora como essa? Você teria a coragem e os poderes de concentração para sair de uma situação tão assustadora assim? Clique e descubra o que é preciso para aterrissar um avião em estado de pânico!

© <p>Shutterstock</p>