Esse é o melhor exercício para você, de acordo com seu signo!

O melhor exercício para você de acordo com seu signo - Algumas pessoas têm a sorte de amar exercícios. Para essas pessoas, manter a forma e a saúde não parece uma tarefa árdua. Mas para a maioria das pessoas é difícil arrumar motivação para se mover. De acordo com a astróloga e professora de astro yoga Emily Ridout, "o problema de malhar é quando você acha que vai ser uma tortura. Se você ama o seu treino, então não parece esforço." Ridout diz que existem formas ideais de exercício que se alinham com cada um dos signos astrológicos. Então, nessa galeria, mostramos qual o melhor exercício para cada signo. Clique e se divirta enquanto malha.

