Sinais de que está em uma relação abusiva e (talvez) não percebeu! - Ofensas, xingamentos, constrangimentos, perseguições... Relacionamentos abusivos são mais comuns do que se pensa! E é preciso ficar alerta: o assédio moral e a pressão psicológica também têm um impacto profundo e não podem ser menosprezados ou considerados 'normais'. Até porque, esse tipo de comportamento pode evoluir para casos de violência física. Muitas pessoas sofrem em silêncio com esse tipo de relação, dos quais não conseguem sair por medo dos parceiros, dependência ou até por vergonha de se expor e de serem julgadas. Felizmente esse problema já vem sendo tratado com maior abertura e seriedade pelas autoridades e pela mídia. Há cada vez mais informação sobre como identificar uma relação do gênero e onde buscar ajuda. O fato de algumas celebridades já terem sido vítimas de companheiros agressivos e falarem publicamente sobre o assunto também tem ajudado a combater o estigma. Com o objetivo de abrir os olhos de muitas vítimas, veja como detectar comportamentos tóxicos e o que fazer quando o parceiro é controlador. Na galeria, fique por dentro dos sinais de alerta de um relacionamento abusivo. As dicas são baseadas na cartilha #NamoroLegal, lançada pelo Ministério Público de São Paulo em 2019.

© <p>Shutterstock</p>