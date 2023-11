Como o seu signo do zodíaco se apaixona? - Mesmo que estejamos em sociedades avançadas e com a tecnologia facilitando as nossas vidas, a única coisa que ainda é um grande mistério para nós é a "ciência" do amor. Como e onde encontrar o parceiro ideal? Há séculos tentamos responder essas e outras perguntas e falhamos miseravelmente. É por isso que muita gente busca a astrologia para entender e decifrar os códigos do afeto. Clique na galeria e veja como cada signo se apaixona. Serve para você e para descobrir como ganhar o coração do crush.

© <p>Getty Images</p>