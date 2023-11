Entendendo as diferentes formas de terapia - Hoje em dia, na maioria das culturas ocidentais, é completamente normal ir a um conselheiro ou terapeuta. Em algumas culturas, é encorajado fazer terapia se você está tendo problemas em sua vida ou não. Ninguém é perfeito e você inevitavelmente terá algo que talvez precise lidar. Os benefícios de certos tipos de terapia são colossais e impactam todas as áreas de nossas vidas. E pode ser útil entender as diferentes formas de terapia e como elas funcionam. Clique nesta galeria para entender melhor.

© <p>Shutterstock</p>