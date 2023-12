Coisas que farão você se sentir um IDOSO em 2023! - Estamos em 2023 e a verdade é que o tempo está voando! Muitas das coisas que amamos da cultura pop ou mesmo grandes marcos da tecnologia completaram décadas: 20, 30, 40 e até 50 anos! Nesta viagem no tempo, você vai se sentir especialmente velho com as coisas que fizeram aniversário neste ano! Desde filmes icônicos, passando por séries de TV amadas e 'relíquias' tecnológicas que outrora definiram nossas vidas, esses lembretes diários do passado farão você refletir sobre a passagem do tempo e se sentir literalmente idoso (a)! Clique a seguir na galeria!

© Shutterstock