Com este truque vai conseguir aspirar todos os cantos difíceis da casa

Os aspiradores vêm com acessórios para facilitar a limpeza de diferentes superfícies, mas nem sempre são suficientes para alcançar cantos estreitos. Sejam fendas no chão de madeira ou no rodapé, a verdade é que esses locais podem ficar sujos e empoeirados.

Uma solução para esse problema é um truque compartilhado pelo website House Digest. Você só precisa de um canudinho e de um pedaço de cartão.

Primeiro, faça um furo no cartão e encaixe o canudinho. O canudo pode ser de papel, metal ou plástico, o que você tiver.

Cole e segure bem o cartão e o canudinho. Certifique-se de que tudo está bem preso, pois a sucção do aspirador pode causar danos.

Agora, é só passar o aspirador com o canudo nas áreas estreitas e difíceis de alcançar. As saídas de ventilação são outro local onde você pode utilizar essa dica.

Passo a passo

Faça um furo no cartão.

Encaixe a palhinha no furo.

Cole e segure bem o cartão e a palhinha.

Passe o aspirador com a palhinha nas áreas estreitas.

Dicas

Use um canudo de plástico ou metal para maior durabilidade.

Certifique-se de que o cartão está bem preso ao cabo do aspirador para evitar que a palhinha se solte.

Use a menor potência do aspirador para evitar danos à palhinha.

Outros usos para o truque

Além de ser útil para limpar cantos estreitos, esse truque também pode ser usado para:

Limpar o interior de garrafas e frascos.

Remover poeira de aparelhos eletrônicos.

Limpar o interior de carros.

