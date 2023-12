Leite de barata: Será que esse é o próximo superalimento da moda? - As alternativas sem laticínios ao leite têm crescido cada vez mais nos últimos anos, à medida que as pessoas renunciam aos produtos de origem animal. Alguns preferem não consumir laticínios por razões ambientais, outros são intolerantes à lactose. À medida que as pessoas fazem um esforço individual para fazer a sua parte nas alterações climáticas, a nossa alimentação é um dos primeiros lugares para onde podemos olhar. Porém, muitas pessoas que tentam comer menos carne podem ter dificuldade em conseguir proteína suficiente em sua dieta. E a novidade do momento parece que agora é o leite de barata! Sim, isso mesmo que você leu. Loucura ou uma delícia sem laticínios? Clique para saber mais.

