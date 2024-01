Gosta de pets? Conheça essas raças que foram extintas

Raças de cães extintas que quase ninguém ouviu falar - Os seres humanos têm criado cães há muito tempo. Afinal, nossos melhores amigos de quatro patas são companheiros fiéis e nos ajudaram em várias tarefas ao longo dos séculos, desde a caça até o pastoreio. No entanto, como muitos outros animais, algumas raças de cães acabaram sendo extintas. As razões para isso variam e, infelizmente, talvez nunca teremos a chance de ver esses cães novamente. Nesta galeria, você encontrará uma série de raças de cães extintas, muitas das quais você provavelmente nunca soube que existiram. Clique para saber tudo sobre esses cães fascinantes do passado.

