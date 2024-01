Quantos orgasmos deve ter por mês para ser saudável?

A ciência ainda não chegou a um consenso sobre quantos orgasmos são necessários por mês para ter benefícios para a saúde. No entanto, alguns estudos sugerem que os homens que ejaculam pelo menos 21 vezes ao mês têm um risco menor de desenvolver câncer de próstata.

No caso das mulheres, não há um número específico, mas a sexóloga Claudia Petry afirma que a satisfação sexual traz muitos benefícios para a saúde como um todo.

"A prática sexual regular é benéfica quando é consensual, segura e prazerosa", diz Petry. "Não adianta a pessoa fazer uma tabela para saber se teve orgasmos ou não, pois não há benefícios para a saúde se não há prazer."

A seguir, veja alguns dos benefícios que a atividade sexual regular pode trazer para a saúde:

Melhora do humor

Redução do estresse

Aumento da autoestima

Fortalecimento do sistema imunológico

Diminuição do risco de doenças cardíacas

Redução da dor

Melhora da qualidade do sono

