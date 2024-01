Pensar (e conversar) muito com alguém fora da relação é traição? - Um caso emocional é uma relação entre duas pessoas que se tornam emocionalmente próximas, mas não compartilham a intimidade física de um relacionamento romântico. Estes são bastante comuns e se desenvolvem em uma ampla variedade de contextos, inclusive no local de trabalho. Há quem considere affairs emocionais uma traição, mas é mesmo? Nesta galeria, veremos se pensar no outro (e estar sempre falando com ele) é traição, quais são as características de um caso emocional e se você está (ou já esteve) em algum relacionamento do tipo. Clique a seguir.

© Shutterstock