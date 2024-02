Seu chefe é tóxico? Esses sinais provam que sim - Seu chefe faz sua vida ser miserável a ponto de você não se sentir bem em ir trabalhar? Então você provavelmente tem um chefe tóxico. Esta situação pode ser extremamente estressante e tem sido mostrado que pode levar a muitos problemas de saúde, tanto mentais quanto físicos. Sua má liderança pode se manifestar de maneiras sutis ou o local de trabalho pode ter normalizado o comportamento do seu chefe. De qualquer forma, o primeiro passo para lidar com isso é perceber as características tóxicas dele. Só então você pode tomar medidas para evitar as situações ou avisar alguém sobre o que está acontecendo. Você já passou por algo parecido no seu trabalho? Se algo está lhe incomodando ou você tem dúvidas, clique na galeria e descubra se você tem um chefe tóxico.

© <p>Shutterstock</p>