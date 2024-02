Quer desinchar pós-carnaval? Veja cardápio que ajudará nesse processo

O Carnaval chegou ao fim e agora muitos homens e mulheres voltam a buscar uma alimentação mais equilibrada após dar uma exagerada durante o feriado. Devido ao calor, consumo de alimentos calóricos e bebidas alcoólicas é comum reter líquido e inchar nesses dias, mas como reverter essa situação?

Carolina Martins, nutricionista da Magrass, listou um cardápio para ajudar a desinchar nesse pós-carnaval:

Café da manhã:

Suco contra inchaço

8 morangos

1/2 cenoura

1 limão espremido

1 colher (sobremesa) de canela

1 colher (sobremesa) de semente de linhaça

1 colher (sopa) de amaranto ou quinoa em flocos

1 copo (200 ml) de chá de hibisco gelado + 100 ml de água

Adoçante a gosto (stévia ou xilitol)

Lanche da manhã:

1 fruta (maçã, kiwi, morango)

2 colheres de sopa de mix de sementes (abóbora, girassol, chia, linhaça)

Almoço:

Monte um almoço bem colorido. Divida o prato em 4 partes: uma com salada crua variada, outra com legumes refogados, outra parte com proteína baixa em gordura e a última com grãos. Exemplo:

Salada de folhas verdes: alface, rúcula, espinafre, chicória temperada com azeite de oliva, cebolinha picada a gosto e gergelim

Arroz de couve-flor

Filé de peixe na crosta de gergelim

Lanche da tarde:

Nuggets de frango

Chá de hibisco

Jantar:

reme de abóbora com gengibre e quinoa (Receita no app Magrass Club)

Salada de ovos cozidos



Antes de dormir: