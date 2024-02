Banho de água fria cura doenças e faz mais mágicas para a saúde? - A hidroterapia existe há séculos e é reverenciada por muitos que a praticam. A terapia com água fria tem sido usada no mundo do atletismo e nos esportes, em geral, há muito tempo, especialmente para reduzir a inflamação. No entanto, na cultura popular, tem havido muita atenção da mídia sobre os benefícios dos banhos gelados com pessoas como o jornalista Wim Hof, também conhecido como Homem do Gelo, afirmando que esse hábito não só melhora o bem-estar como pode até curar doenças. Mas isso é mesmo verdade? Os benefícios da imersão em água fria são tão incríveis e milagrosos quanto dizem? As respostas podem surpreendê-lo. Para saber a verdade sobre os efeitos positivos dos banhos de água fria para a saúde, clique nesta galeria!

© <p>Shutterstock/Getty Images</p>