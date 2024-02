Demência frontotemporal: O que é a doença que afeta Bruce Willis? - Demência frontotemporal (DFT) é um termo genérico para um grupo de distúrbios cerebrais que afetam principalmente os lobos frontal e temporal do cérebro. Essas áreas cerebrais são geralmente associadas à personalidade, ao comportamento e à linguagem. Os diagnósticos do ator Bruce Willis e do jornalista Maurício Kubrusly chocaram os fãs. Mas quais os sintomas e o que realmente acontece com as pessoas que sofrem dessa condição? Clique na galeria saiba mais sobre a doença degenerativa.

