Como reconhecer um 'serial dater' (e não cair em ciladas)! - O mundo do namoro e do flerte está cheio de diferentes tipos de pessoas e os "serial daters" são um deles. Se você não está familiarizado com o termo, um serial dater é alguém que arruma inúmeros encontros, mas nunca realmente entra em um relacionamento. Eles gostam do processo de cortejar os outros e fazê-los desenvolver sentimentos. Existem duas tendências (quase que opostas) que transformam uma pessoa em um serial dater: ou eles são viciados em dinâmicas de poder ou sentem muito medo de rejeição. É por isso que é importante identificar os sinais de um serial dater, antes que você acabe se apaixonando por um! Mas não são apenas homens que podem ser serial daters, muitas mulheres também assumem esse papel. Na galeria, aprenda a identificar os sinais de canalhice e evite cair em ciladas!

