O que são casas astrológicas e o que elas significam no seu mapa astral - A maioria de nós conhece nosso signo astrológico baseado em nossa data de nascimento e talvez as características principais de alguns outros: os virginianos são organizados, os leoninos são extrovertidos e os piscianos são sensíveis. Esta é a interpretação mais básica da astrologia, tão básica que pode realmente reduzir nossa compreensão da natureza humana em vez de adicionar insights. Quanto mais você aprende sobre o zodíaco e o mapa astral completo, mais você pode desenvolver seu conhecimento sobre si mesmo e os outros. Quando você leva em conta o significado dos signos ascendentes, dos planetas e dos elementos, você encontra uma riqueza de perspicácia e compreensão que expandirá sua mente e sua compaixão por si e por aqueles ao seu redor. As casas do zodíaco são um dos elementos menos conhecidos da astrologia, mas adicionam uma profundidade fascinante ao seu mapa pessoal. Clique para saber tudo sobre as casas, os signos que as governam e o que elas significam para você.

