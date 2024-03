As doenças mais mortais do mundo na atualidade (e como evitá-las)! - Quando pensamos nas doenças mais mortais do mundo, as nossas mentes normalmente associam a condições incuráveis e de ação rápida que vemos nas notícias. No entanto, muitos destes tipos de enfermidades nem sequer estão entre as 10 principais causas de mortes em todo o mundo. No que diz respeito às doenças mais fatais, várias delas são parcialmente evitáveis. No entanto, há algumas com razões inevitáveis, que incluem o local onde a pessoa vive, o acesso a cuidados preventivos e a qualidade dos cuidados de saúde, todos fatores de risco. Curioso? Clique na galeria para saber mais sobre as doenças mais mortais do mundo na atualidade.

© <p>Shutterstock</p>