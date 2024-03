As aventuras de Bao: Um chihuahua pelo mundo

Este chihuahua de três anos, que vive em Toronto, no Canadá, já visitou algumas das principais capitais europeias e não só na companhia da sua dona. Bao, como é chamado, foi acolhido por Xa Thi Ngoc Tran há três anos, e desde 2022, eles têm viajado juntos para diversos destinos.

Um chihuahua com estilo:

Bao possui um guarda-roupa invejável, com roupas que combinam com as da sua dona. Nas redes sociais, ele é um verdadeiro influencer, com mais de 167 mil seguidores.

Adora posar para fotos:

Segundo Xa Thi Ngoc Tran, Bao adora posar para fotos e interagir com seus seguidores. Ele é um cãozinho muito fotogênico e cheio de personalidade.

Nas redes sociais, o chihuaha é tudo menos pequeno, podendo mesmo considerar-se que é um verdadeiro influencer. O animal possui 167 mil seguidores e arriscamo-nos a afirmar que este número podia ser muito mais elevado caso mais animais pudessem aceder às redes.

Planos para o futuro:

A dupla pretende continuar viajando pelo mundo. O México e Beverly Hills, nos Estados Unidos, estão nos planos para o futuro.

Veja o vídeo acima !

