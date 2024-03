Como lidar com a rejeição (e superar)! - Todos nós já fomos rejeitados em algum momento das nossas vidas. Seja uma oferta de emprego em que você não foi aceito, um encontro amoroso mal-sucedido ou um amigo que parou de retornar ligações, a rejeição nos traz dor e outros sentimentos ruins. De fato, a imagem negativa que as pessoas podem ter de nós nos preocupa e a tendência de nos culparmos eternamente é algo bem fácil de acontecer. Mas não é preciso sofrer por tanto tempo para nos sentirmos melhores no futuro. Como a rejeição é algo inevitável, nós mostramos algumas dicas valiosas de como lidar com isso! Veja na galeria!

© Shutterstock