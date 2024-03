Afinal, o que constitui uma traição amorosa? - Um caso emocional é uma relação entre duas pessoas que se tornam emocionalmente próximas, mas não compartilham a intimidade física de um relacionamento romântico. Eles são bastante comuns e se desenvolvem em uma ampla variedade de contextos, inclusive no local de trabalho. Há quem considere affairs emocionais uma traição, mas será que é mesmo? Muito debate tem se desenrolado nas redes sociais quanto a isso, principalmente envolvendo os participantes do 'BBB 24', Lucas Buda e Giovanna Pitel. No entanto, o relacionamento entre Davi Brito e Isabelle Nogueira, que eles afirmam ser de amizade o tempo todo, também tem levantado suspeitas dos internautas. Nesta galeria, veremos se pensar em outra pessoa (e estar sempre falando com ela) é traição, quais são as características de um caso emocional e se você está (ou já esteve) em algum relacionamento do tipo. Clique a seguir.

© <p>Globo/Fábio Rocha</p>