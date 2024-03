Colônia de leprosos? A bela ilha brasileira que tem passado assustador - A Ilha Grande é um destino popular para turistas que buscam sol, mar e natureza intocada. Essa ilha tropical, localizada no estado do Rio de Janeiro, é Patrimônio Mundial da UNESCO e reserva natural protegida. Possui uma grande variedade de flora e fauna coloridas, assim como algumas das praias mais deslumbrantes do país. Porém, sua história está longe de ser um sonho. No passado, a ilha serviu como colônia de leprosos no século XIX e, mais recentemente, foi uma prisão de segurança máxima para os criminosos mais perigosos do Brasil. Por muitos anos, Ilha Grande não esteve aberta ao público. Intrigado? Clique na galeria para descobrir os segredos obscuros deste belo destino brasileiro.

© <p>Shutterstock</p>