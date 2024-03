Combata os sinais de envelhecimento com estes alimentos poderosos

Alimentos rejuvenescedores que vão te ajudar a voltar no tempo - Todos já sabemos que o que comemos tem um impacto real no nosso dia a dia. Precisamos ter certeza de que estamos nos alimentando de forma saudável, ao mesmo tempo em que ingerimos a quantidade certa de carboidratos, proteínas e vitaminas. Uma dieta equilibrada e variada dá trabalho, mas pode fazer toda a diferença em termos de humor e bem-estar. Os alimentos dessa lista fazem parte da alimentação saudável, mas podem fazer mais do que isso – podem fazer o tempo "andar para trás". Existem muitos alimentos com propriedades antienvelhecimento, seja fazendo a pele parecer mais jovem, mantendo o cabelo saudável ou até mesmo prevenindo doenças! Clique para conferir os alimentos que podem recuar seu relógio biológico. Você provavelmente tem alguns em sua cozinha nesse momento!

© <p>Shutterstock</p>