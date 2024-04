Ranking dos países com melhor qualidade de vida em 2024 - De acordo com relatórios, a qualidade de vida nos países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) melhorou significativamente na última década. Fortes redes de seguridade social, altas taxas de renda disponível e de emprego são indicadores de que um país tem uma alta qualidade de vida. Para classificar os países com maior qualidade de vida até 2024, três métricas foram consideradas: Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), Índice de Liberdade Econômica e Índices de Efetividade do Governo. O IDH estima fatores como expectativa de vida, educação e padrão de vida, publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O Índice de Liberdade Econômica é uma classificação anual que mede o grau de liberdade econômica em um país, fornecida pela Heritage Foundation. O índice de efetividade do governo, fornecido pelo Banco Mundial, mede a qualidade dos serviços públicos. Ele analisa a capacidade que um governo tem de cumprir suas promessas e a qualidade de sua burocracia, que também são determinantes para medir o crescimento econômico. Além dessas três métricas, a expectativa de vida e as comodidades disponíveis para os moradores foram usadas para calcular a classificação geral. Intrigado? Clique para conhecer os países com maior qualidade de vida em 2024.

© <p>Shutterstock</p>