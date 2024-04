Desejo de doce? Aprenda a controlar essa vontade de açúcar - Não é novidade que o açúcar está ligado ao ganho de peso, depressão e aumento do risco de uma infinidade de doenças. Todos os profissionais de saúde do mundo sugerem a redução do consumo do doce, que já foi chamado antigamente de ouro branco. Mas cortá-lo não é tão fácil quanto parece: existem vários alimentos "saudáveis" açucarados, que nos deixam viciados e com aquela vontade incontrolável de comer. Embora possa parecer quase impossível eliminar de vez o açúcar da dieta, deixar de ingeri-lo - mesmo que temporariamente - pode trazer maravilhas para a sua vida. Afinal, quem é que não quer ter uma relação equilibrada com doces a longo prazo e ficar longe de hábitos prejudiciais? Por isso, temos uma estratégia para você se livrar do desejo por guloseimas. Na galeria, veja dicas eficazes de como cortar o açúcar da sua rotina!

© <p>Shutterstock</p>