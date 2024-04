Os pratos fritos mais populares (e deliciosos!) do mundo - Seja um vegetal frito, uma carne empanada no pão ou um pedaço de massa tenra, o que não tem um sabor incrível depois de um bom trabalho de fritura? Os antigos egípcios inventaram a técnica de fritar alimentos em gordura quente e, desde então, cada cultura tomou seu toque único sobre ela. De batatas fritas básicas à tempura delicada, nada agrada o paladar como uma deliciosa crocância de um breve mergulho em óleo quente. Pronto para uma experiência de dar água na boca? Clique nesta galeria para ver as frituras mais populares do mundo.

© <p>Shutterstock</p>