Os grandes perigos da perda de peso muito rápida e extrema! - Estar acima do peso não é um problema apenas estético. A obesidade aumenta o risco de desenvolver diabetes, doenças cardiovasculares, câncer, dentre outros danos à saúde. Mas para quem está com uns quilinhos extras, também não adianta se desesperar e querer emagrecer de forma muito rápida e extrema. Muita gente sabe dos perigos de estar acima do peso, mas nem sempre se lembram ou levam em consideração os riscos de uma transformação física drástica e em tempo recorde. Além de não ser saudável aderir a métodos radicais em busca do corpo perfeito, há uma série de efeitos colaterais que podem afetar seriamente o organismo e a mente. Para se ter uma ideia, o ator George Clooney desenvolveu uma pancreatite após perder 12 quilos para seu personagem em 'O Céu da Meia-Noite' (2020), filme estrelado e dirigido por ele. O astro acredita que sua dieta pode ter contribuído para a doença e passou dias no hospital. "Acho que estava me esforçando demais para perder peso rapidamente e provavelmente não estava me cuidando", disse ao The Mirror. Na galeria, fique por dentro dos riscos da perda de peso rápida e extrema!

© <p>Shutterstock</p>