Júpiter entrou em Gêmeos! Isso vai impactar cada signo de uma forma bem distinta - O maior planeta do nosso sistema solar, Júpiter também é um dos que se movem mais lentamente. Ele muda de signo aproximadamente a cada ano, tendo acabado de completar sua jornada através do terrestre e pé no chão Touro. À medida que Júpiter entra em Gêmeos, há uma mudança de marcha distinta. O signo de ar rege a comunicação, as viagens e a informação, bem como o sistema nervoso. De 25 de maio de 2024 a 9 de junho de 2025, o trânsito de Júpiter pelo signo de Gêmeos pode ser aquele em que tomamos consciência de onde estamos sendo enganados por informações falsas, bem como o efeito prejudicial da sobrecarga de informações em nosso sistema nervoso. Mas Júpiter também é o planeta da sorte e da abundância, e dará um impulso bem-vindo a uma área da sua vida, dependendo do seu signo astrológico. Intrigado? Clique para descobrir o que tudo isso significa!

