A reversão do declínio populacional do Japão - Todos os anos, o Japão se depara com notícias alarmantes sobre a diminuição de sua população, uma questão que se torna cada vez mais preocupante. Em 2023, o número de nascimentos decaiu no Japão pelo oitavo ano consecutivo e de forma severa, com uma queda de 5,1% em relação ao ano anterior, enquanto o número de mortes foi o dobro do número de nascimentos. O governo japonês tem explorado diversas abordagens, que vão desde incentivos financeiros e reformas sociais até o uso de tecnologia para estimular o crescimento populacional. Mas o que exatamente tem sido feito para enfrentar esse rápido declínio? Clique nesta galeria para descobrir as causas desse problema e as estratégias que o Japão está implementando para lidar com essa questão crítica.

© Shutterstock