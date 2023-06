Raro terremoto na França força realojamento de 170 pessoas

Cerca de 170 pessoas tiveram de ser realojadas na localidade de La Laigne, na costa ocidental francesa, depois de um raro terremoto de magnitude superior a 5.0 na escala de Richter ter danificado centenas de edifícios, na noite de sexta-feira.

Muitos acordaram repentinamente com o sismo, que as autoridades acreditam ter sido de magnitude entre 5.2 a 5.8, com várias casas, escolas e igrejas ficando danificadas e inabitáveis.

O terremoto foi sentido em cidades maiores nas imediações, como Bordeaux e Rennes, e duas pessoas ficaram feridas na localidade de Deux-Sevres.

Citado pela BBC, o chefe do departamento de bombeiros local avisou que a igreja ficou "completamente inutilizável", enquanto que um autarca acrescentou que a maioria das casas no centro da vila foram afetadas. A escola também será fechada por precaução.

Some witness videos of the earthquake that shook the west of France. The earthquake had a magnitude of 5.8 (BCSF).



#Europe #earthquake #France @KERO_WEB Video pic.twitter.com/yMxlxJL5xG