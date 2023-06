Bombeiro adota bebê que foi abandonada durante o seu turno de trabalho

No estado norte-americano da Flórida, na cidade de Ocala, um bombeiro estava cumprindo seu turno noturno em janeiro quando, por volta das 2 horas da manhã, o alarme soou.

De imediato, o bombeiro reconheceu o som característico. Alguém havia deixado algo na caixa de bebês, um espaço seguro e anônimo onde pessoas podem deixar seus bebês.

Inicialmente, o bombeiro admitiu ter pensado que se tratava de um alarme falso, mas ao chegar ao local, deparou-se com uma cena tocante: um bebê cuidadosamente envolto em um cobertor rosa. Essa pequena menina, hoje conhecida como Zoey, se tornaria sua filha.

O bombeiro recorda o momento com carinho: "Ela tinha um biberão e estava simplesmente relaxada. Eu a peguei nos braços e a abracei. Nossos olhares se encontraram, e ali, naquele instante, eu a amei para sempre".

Para o bombeiro e sua esposa, ter um filho era um desejo que perdurava há mais de uma década. Naquele momento, tudo começou a fazer sentido para ele, que enxergou uma intervenção divina nessa bênção inesperada. Em entrevista à NBC News, ele expressou sua crença: "Deus estava presente, nos auxiliando".

Hoje, o bombeiro compartilha sua história com um objetivo especial: fazer com que a mãe biológica de Zoey saiba que sua filha está bem e sendo cuidada com amor. "Quero transmitir a ela a tranquilidade de que sua filha está recebendo todo o carinho necessário", acrescentou.

