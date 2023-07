Homem flagra a mulher na cama com colega de trabalho e 'perde' a cabeça

Um homem residente na Flórida, nos Estados Unidos, foi preso por tentativa de homicídio após agredir um homem que encontrou na cama com sua esposa, segundo relatos da CBS.

John Dimmig, de 33 anos, teria perdido a cabeça ao invadir o apartamento do Airbnb da vítima e encontrá-lo na cama com sua esposa. John agrediu o homem com um taco de beisebol.

De acordo com o relatório de prisão, a vítima informou que era um técnico de radiologia do Arizona, que estava na Flórida a trabalho. A esposa do suspeito era sua colega de trabalho, e os dois saíram para tomar uma bebida depois do expediente antes de retornarem ao seu Airbnb.

O agressor atacou o homem com um taco de beisebol, deixando o apartamento todo sujo de sangue. A mulher conseguiu fazer com que John parasse e ele acabou saindo do local.

O agressor foi posteriormente detido. A polícia abordou-o enquanto ele estava carregando seu carro com duas malas, possivelmente se preparando para fugir.

John Dimmig agora enfrenta acusações de tentativa de homicídio.

Leia Também: Incidente em montanha-russa deixa 8 pessoas presas de cabeça para baixo