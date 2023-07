Atacada por cão, jovem recebe enxerto de pele e cabelo cresce no nariz

Uma mulher, de 20 anos, tvem usando o TikTok para mostrar a sua rotina após ter sido atacada por uma cadela, em setembro passado - ataque que a deixou com algumas sequelas.

Após o ataque, Trinity Rowles precisou de ser submetida a várias cirurgias, e devido à violência do ataque, foi necessário retirar um enxerto de pele para o colocar numa das zonas afetadas - o nariz.

As imagens do pós-operação tornaram-se virais pois, depois da operação, começaram a crescer cabelos na região. Segundo o que explicou, o enxerto foi retirado de uma região entre a testa e o couro cabeludo.

Passados alguns dias, os cabelos começaram a crescer em cada vez maior densidade e ela começou a se monstrar incomodada com a situação nos seus vídeos.

No seu vídeo mais recente, publicado esta sexta-feira, Rowles mostra a sua cara, e 'brinca' com a situação. "Para todos aqueles que dizem que tenho um nariz de cão", escreve por cima das imagens, mostrando-se com - e sem - um filtro que coloca orelhas e um focinho.

Apesar desta aparente descontração, o ataque da cadela do seu pai deixou-a traumatizada. "Já não durmo bem porque tenho 'flashbacks' e agora também tenho medo de cães. Estou medicada e vou à psicóloga", explicou ao New York Post, falando no seu stress pós-traumático.

A jovem diz ainda que esta experiência, que demorou alguns minutos, a fez repensar em alguns aspetos da sua vida e a ser grata por ela.