Peixe raro (e estranho) filmado por grupo de mergulhadores em Taiwan

Um peixe raro e gigante, que normalmente só é encontrado em grandes profundidades, foi avistado e filmado por um grupo de mergulhadores em Taiwan, no mês passado.

As imagens do peixe foram compartilhadas no Instagram e se tornaram rapidamente virais. No vídeo, pode-se observar um peixe de grande porte, na vertical, sem barbatanas ou escamas, e com olhos grandes.

Na legenda do vídeo, um dos mergulhadores afirmou que se trata de um peixe-remo, que na cultura japonesa é associado a grandes tragédias, como terremotos ou tsunamis.

No entanto, um biólogo marinho esclareceu ao G1 que o peixe é uma espécie da família Trachipteridae, do gênero Trachipterus, conhecida como peixe-fita, uma vez que os peixes-remo têm barbatanas próximas à cabeça, o que não é o caso desse peixe.

Outra característica que chamou a atenção dos internautas é a presença de dois buracos em um dos lados do corpo do peixe. O biólogo Pedro Henrique Tunes explicou que esses buracos são "bastante comuns em animais marinhos grandes" e são causados por uma espécie de tubarão conhecida por se alimentar de pequenos pedaços de suas presas, chamado 'isistius brasiliensis', também conhecido como cação-luminoso ou tubarão-charuto.

