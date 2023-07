'Chef' de Barack Obama morre afogado durante incidente de paddle

Tafari Campbell, o 'chef' pessoal de Barack Obama, faleceu em um incidente de afogamento enquanto praticava paddle próximo à casa dos Obama, em Massachusetts, nos Estados Unidos, conforme confirmado pela polícia norte-americana.

De acordo com a CBS News, o homem de 45 anos desapareceu no domingo nas águas do lago Edgartown Great Pond, em Martha's Vineyard.

Segundo a polícia, Campbell "lutou brevemente para se manter à superfície e depois submergiu e não voltou mais à tona". "Outro praticante de paddle estava no lago com ele naquele momento e observou-o entrando na água", acrescentou a autoridade.

O corpo foi encontrado no dia seguinte "cerca de 30 metros da costa, a uma profundidade de aproximadamente três metros".

O chef trabalhou na Casa Branca durante os oito anos da presidência de Barack Obama e acompanhou a família após deixarem Washington, após um convite que ele aceitou "generosamente".

"Tafari era uma parte querida de nossa família. Quando o conhecemos, ele era um talentoso sous-chef na Casa Branca - criativo e apaixonado pela comida e sua habilidade de unir as pessoas", afirmaram Barack Obama e sua esposa, Michelle, em um comunicado citado pela imprensa norte-americana.

"Nos anos seguintes, o conhecemos como uma pessoa calorosa, divertida e extremamente gentil, que tornou nossas vidas um pouco mais brilhantes", continua a nota, que acrescenta que a família está "devastada por sua partida".

