Influencer é encontrado desmembrado em mala em Buenos Aires

A polícia de Buenos Aires, Argentina, finalmente encontrou os restos mortais do homem que estava desaparecido há uma semana. A vítima foi identificada como Fernando Pérez Algaba, de 41 anos, conhecido como Lechug. Ele tinha uma grande presença no Instagram, com quase um milhão de seguidores, onde divulgava aluguel de veículos de luxo e investimentos em criptomoedas.

O desaparecimento de Pérez Algaba foi reportado pelo proprietário de um apartamento que ele havia alugado na capital argentina, pois o mesmo não devolveu as chaves e não atendia o telefone.

No domingo, a polícia descobriu seus braços e pernas em uma mala abandonada em um riacho na cidade de Ingeniero Budge, na província de Buenos Aires. Nesta quarta-feira, durante as buscas no local, encontraram o torso e a cabeça da vítima. A investigação aponta para a possibilidade de ele ter sido vítima de um ajuste de contas.

Algaba havia chegado a Buenos Aires vindo de Barcelona, Espanha, após passar um tempo no sul dos Estados Unidos. Até o momento, a única pessoa detida no caso é uma mulher, encontrada pela polícia ao seguir o rastro de alguns documentos encontrados na mala junto aos restos mortais da vítima. A tragédia chocou a comunidade e as autoridades estão empenhadas em esclarecer o ocorrido e trazer justiça para a família e amigos de Pérez Algaba.

