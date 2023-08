Corpo é encontrado dentro de barril em praia na Califórnia

As autoridades norte-americanas encontraram na segunda-feira (1°) um cadáver dentro de um barril de 200 litros, em plena praia de Malibu, uma das mais conhecidas da região de Los Angeles e do estado da Califórnia.

O barril foi encontrado por um nadador, pelas 10 horas de segunda-feira, após ver o objeto flutuando numa pequena lagoa na praia Malibu Lagoon State Beach. Ao aproximar-se, abriu o barril e encontrou o corpo dentro.

Segundo contou a polícia de Los Angeles, citadas pela Associated Press e por órgãos locais, as autoridades foram ao local e identificaram a vítima como um homem negro, que se encontrava nu.

A morte foi declarada no local.

SKY5/KTLA5 was overhead of a Death Investigation by @LASDHQ at Malibu beach. A body was found inside a 55 gallon barrel discovered by lifeguards on Monday morning. @KTLA pic.twitter.com/5KImIuLTtw