Iate usado pela princesa Diana com namorado afunda no Mediterrâneo

SALVADOR, BA (UOL/FOLHAPRESS) - O iate usado pela princesa Diana durante seu último verão afundou no mar Mediterrâneo após bater em um objeto não identificado no dia 29 de julho. As informações são do jornal inglês The Sun. A embarcação "Cujo", que já pertenceu a Dodi Al-Fayed, ex-namorado de Diana, bateu perto de Beaulieu-sur-Mer, na Riviera Francesa.

Todos os sete passageiros foram resgatados ilesos e evacuados com segurança em um bote salva-vidas.

O acidente teria acontecido após o atual proprietário, um italiano, tentar e não conseguir bombear a água. Segundo o jornal, uma segunda tentativa foi feita por um rebocador, mas também sem sucesso.

O iate ficou conhecido no verão de 1997, quando a princesa Diana foi fotografada a bordo com Al-Fayed. Semanas depois, os dois morreram em um acidente de carro em Paris.

Em 2020, o iate foi leiloado e comprado por uma rica família italiana por £ 171 mil (cerca de R$ 1 milhão).