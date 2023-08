Cadela supostamente eutanasiada encontrada em funil para "trituração"

Uma empresa do município espanhol de Lérida encontrou uma cadela viva dentro de um funil que continha cadáveres de animais e que tinha como destino "a trituração". O animal tinha, supostamente, sido eutanasiado em Aragão.

De acordo com o diário ABC, o caso ocorreu em 20 de julho. A equipe de Proteção da Natureza da Guardia Civil constatou que "foram cometidas irregularidades no processo de eutanásia do animal, não causando a sua morte e entrando no circuito de descarte de cadáveres de animais", escreve o diário espanhol, que cita um relatório.

A equipe daquela autoridade está agora investigando o chefe da empresa "ligada ao setor canino" localizada em Aragão por suspeita de maus-tratos a animais.

