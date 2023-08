Acidente com ônibus provoca "vários mortos" na Pensilvânia

Pelo menos três indivíduos perderam a vida em um acidente que ocorreu em uma rodovia no estado norte-americano da Pensilvânia, no domingo. O incidente ocorreu depois de um ônibus se desviar de sua trajetória devido a uma noite de chuvas intensas na região. No entanto, o total de vítimas fatais ainda não foi oficialmente divulgado.

De acordo com informações da polícia local, o acidente aconteceu por volta da meia-noite, aproximadamente às 23h30 do domingo, no condado de Dauphin. Esse incidente levou ao fechamento da rodovia em ambas as direções.

O ônibus capotou devido ao desvio, transportando entre 45 a 50 pessoas a bordo. Várias pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para uma unidade hospitalar da região. As autoridades informaram à NBC News que os feridos apresentam uma gama de lesões, desde leves até críticas. Espera-se que o número de mortos aumente ao longo do dia.

Até o momento, foram confirmados três óbitos, declarados no local do acidente.

Apesar da chuva que se fez sentir, a polícia não adiantou informações sobre as causas do acidente.

Leia Também: Ladrão interrompe assalto para brincar com cão; veja