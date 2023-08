Menina de 10 anos com leucemia realiza sonho e se 'casa' antes de morrer

Uma garota de 10 anos realizou seu último desejo ao "casar" com seu amor de infância em uma cerimônia emocionante, dias antes de perder a luta contra a leucemia.

Emma Edwards, do estado norte-americano da Carolina do Norte, foi diagnosticada com leucemia linfoblástica aguda em abril do ano passado. Seus pais, Alina, de 39 anos, e Aaron, de 41 anos, tinham esperança de que ela superasse a doença.

No entanto, em junho, conforme relato do Daily Mail, a família recebeu a devastadora notícia de que o câncer de Emma era incurável e que seus dias estavam contados. Ela faleceu em 11 de julho.

Alina compartilhou que o grande sonho de Emma era casar-se com seu namorado de dois anos, Daniel Marshall Christopher Williams Junior, de dez anos, apelidado de DJ. Eles já haviam tentado "casar" na escola durante a hora do almoço quando tinham oito anos.

Amigos e familiares se uniram para tornar o sonho de Emma realidade. Uma cerimônia foi organizada para o jovem casal em 29 de junho, com a presença de 100 convidados que testemunharam o "casamento".

Aaron acompanhou Emma até o "altar" no jardim da avó e a professora dela do terceiro ano fez um discurso sobre o início do relacionamento do casal.

"Enquanto a maioria das crianças quer ir à Disneylândia, a Emma queria casar, ser uma mulher e ter três filhos", compartilhou a mãe. Ela acrescentou que a festa foi organizada "em menos de dois dias".

Um amigo da família celebrou a cerimônia, outro leu um versículo da Bíblia e a melhor amiga de Emma foi sua dama de honra. "Médicos, enfermeiras, professores, família, amigos, todos estavam lá", disse a mãe.

"Ela estava sentindo muita dor quando a vestimos. Isso a deixou exausta, mas ela quis adiar a medicação para não dormir durante a cerimônia", descreveu Alina.

