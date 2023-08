Adolescente sobrevive a queda de 30 metros no Grand Canyon

Um adolescente de 13 anos sobreviveu a uma queda de cerca de 30 metros de altura na margem norte do Grand Canyon, nos Estados Unidos, durante uma viagem em família, reporta a Associated Press.

As autoridades informaram que as equipes de emergência necessitaram de duas horas para resgatar Wyatt Kauffman após ele ter escorregado num penhasco e caído de uma altura de cerca de 30 metros no trilho de Bright Angel Point.

O adolescente foi transportado, por via aérea, para um hospital em Las Vegas, onde recebeu tratamento para nove vértebras quebradas, uma ruptura do baço, um pulmão colapsado, uma concussão cerebral, uma mão quebrada e um dedo deslocado.

"Eu estava mesmo na borda e me desviando do caminho para que outras pessoas pudessem tirar uma fotografia", explicou o rapaz à estação de televisão de Phoenix KPNX. "Me agachei e estava agarrando uma pedra. Só tinha uma mão", acrescentou.

"Não tinha uma boa aderência. Me empurravam para trás. Perdi o controle e comecei a cair para trás", contou ainda o jovem.

As equipas de salvamento tiveram de descer o penhasco e retirar o rapaz ferido do desfiladeiro com a ajuda de um cesto. "Só me lembro de acordar e de estar na parte de trás de uma ambulância e de um helicóptero e de entrar num avião e chegar aqui" ao hospital, explicou ainda a vítima.

Uma equipa de busca e salvamento do Serviço Nacional de Parques montou uma operação de resgate, com a ajuda de uma corda, até ao trilho íngreme e estreito, conseguindo elevar o adolescente em segurança até à margem.

O pai do adolescente deu conta de que o filho teve alta do hospital no sábado e estava já em direção a sua casa, em Casselton, na Dakota do Norte.