Cão mais alto do mundo é diagnosticado com câncer ósseo: "devastador"

O cão que ganhou o título de mais alto do mundo, de acordo com o Guinness World Records, recebeu recentemente um diagnóstico devastador de câncer ósseo e enfrentará procedimentos médicos desafiadores.

Zeus, um Dogue Alemão de três anos de idade, terá que passar por uma amputação na perna traseira direita e vários tratamentos de radioterapia e quimioterapia após o diagnóstico.

A proprietária, Brittany Davis, expressou tristeza com o diagnóstico e reconheceu não apenas os desafios emocionais, mas também os encargos financeiros associados à prestação dos melhores cuidados possíveis para Zeus. Ela está atualmente realizando uma campanha de angariação de fundos para custear o tratamento médico necessário durante a batalha do seu amado Zeus contra o câncer.

Brittany explicou que o custo do tratamento de câncer em animais de estimação pode ser significativo e que estão fazendo todo o possível para dar a Zeus uma chance de lutar e melhorar sua qualidade de vida.

Zeus, que vive em Bedford, Texas, conquistou o título de cão mais alto do mundo em março do ano passado, com uma altura de 1,05 metros, chamando a atenção durante seus passeios e tornando-se uma celebridade após entrar oficialmente para o Guinness World Records.

