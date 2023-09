Criança ucraniana é atirada de ponte por não falar russo

Um menino de 10 anos foi atirado de uma ponte por falar ucraniano, em Einbeck, na Alemanha.

O ataque aconteceu no dia 26 de agosto, quando um grupo de crianças ucranianas foram abordadas por um homem de 40 a 45 anos, que as insultou, em russo, de acordo com a agência EFE.

O agressor, que ainda não foi identificado pelas autoridades alemãs, terá dito aos menores para falar em russo, além de ter afirmado que a Ucrânia foi a responsável pela guerra.

Segundo o mesmo meio, o homem teria, depois, puxado os cabelos a uma menina e atirado o menino pela ponte. A criança teria batido com a cabeça numa estrutura de ferro antes de cair no canal, sofrendo ferimentos na cabeça e nos pés.

O menor foi encaminhado para uma unidade hospitalar, mas já recebeu alta.

As autoridades alemãs estão, agora, tentando localizar o homem, que é suspeito de tentativa de homicídio.

