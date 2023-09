Rei Charles 3º agradece ao povo em marco de morte da rainha Elizabeth 2ª

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rei Charles 3º agradeceu nesta sexta-feira (8) ao público por seu amor e apoio no primeiro aniversário da morte de sua mãe, a rainha Elizabeth 2ª. A soberana que reinou por mais tempo no Reino Unido morreu aos 96 anos, em 8 de setembro de 2022, no Castelo de Balmoral, seu retiro de verão na Escócia, após um reinado de 70 anos.

"Ao assinalar o primeiro aniversário da morte de sua falecida majestade e da minha ascensão, recordamos com grande carinho a sua longa vida, o serviço dedicado e tudo o que ela significou para tantos de nós", disse Charles num comunicado.

"Estou profundamente grato também pelo amor e apoio que foi demonstrado à minha mulher e a mim durante este ano, enquanto fazemos o nosso melhor para servir a todos vocês."

Charles, que imediatamente sucedeu à sua mãe como monarca do Reino Unido e de 14 outros países, incluindo Canadá, Austrália e Nova Zelândia, e sua esposa Camilla passam o dia tranquilamente na casa real escocesa depois de visitarem uma pequena igreja nos arredores para rezar.

O príncipe William, herdeiro do trono, e sua esposa Catherine assistirão a uma missa privada em Gales, na cidade de St. Davids, que a rainha visitou em 1955.

Não há nenhum grande evento público programado para marcar a data. O Palácio de Buckingham, em Londres, divulgou um retrato da rainha, escolhido por Charles, que antes só havia sido visto em uma exposição.

Também na capital britânica, uma salva de tiros de canhão no Hyde Park e na Torre de Londres marcou o primeiro aniversário de Charles como monarca.

Há alguns dias, o governo revelou que, em 2026, no centenário do nascimento de Elizabeth 2ª, será apresentado um projeto de memorial permanente.