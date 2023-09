Policial tira cobra de mais de 1m do carro de mulher. "Fiquei assustada"

Um policial da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, interrompeu suas atividades de combate ao crime para remover uma cobra com mais de um metro de comprimento do carro de uma mulher que estava na beira de uma rodovia.

De acordo com a patrulha estadual, Mary Alice Simmons dirigia seu veículo na Interstate 20, no condado de Kershaw, em direção a uma oficina de automóveis, quando viu a cobra deslizando por baixo do banco do passageiro.

"Fiquei realmente assustada. Estou surpresa por não ter perdido o controle do carro!", disse Simmons às autoridades, conforme relatado pela Fox 5 New York.

Após relatar o incidente às autoridades, Jonathan Oxandaboure foi o policial designado para lidar com a situação. "Era algo fora do comum, então achei que seria divertido", comentou o policial.

Quando ele chegou, a cobra já havia alcançado o painel de instrumentos. Oxandaboure segurou a cobra com uma mão na cabeça e outra na cauda, colocou-a de volta no carro e a libertou em um pântano próximo à delegacia.

"Aquele policial parecia ser um cara muito habilidoso com questões do campo. Ele chegou lá, pegou a cobra e a retirou como se fosse um gatinho fofo", relatou Simmons.

A mulher agradeceu ao agente por responder a uma ocorrência tão incomum e, em seguida, ligou para o marido para informar que não voltaria para casa com aquele carro. No mesmo dia, decidiu trocar o veículo por um modelo mais recente.

